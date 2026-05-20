Fomentan autocuidado y defensa personal para mujeres en Tepeaca

Como parte de las estrategias en municipios con Alerta de Violencia de Género, la Secretaría de las Mujeres del Gobierno del Estado llevó a cabo el evento “Karate-Do Libres en Movimiento”, en coordinación con el Ayuntamiento de Tepeaca e instituciones educativas de la región, en el marco del Día Naranja.

La actividad tuvo como propósito brindar herramientas de autocuidado y defensa personal, además de fortalecer los vínculos interinstitucionales entre dependencias estatales, autoridades locales y comunidad académica para consolidar acciones integrales de protección y acompañamiento.

Durante la jornada, realizada en el Poliforum del Centro de Estudios Superiores de Tepeaca (CEST), personal de la dependencia estatal promovió la Cartilla de Derechos de las Mujeres, con información enfocada en igualdad, acceso a entornos seguros y mecanismos de atención.

La secretaria Yadira Lira Navarro destacó que la administración estatal del gobernador Alejandro Armenta Mier mantiene trabajo permanente en municipios con declaratoria de alerta de género, mediante iniciativas que contribuyen a la seguridad, autonomía y bienestar integral de las tepeaquenses. Asimismo, reconoció el impulso de la presidenta de México, Claudia Sheinbaum, a políticas públicas enfocadas en la igualdad y el respeto a los derechos humanos.

Por su parte, el edil Julián Alfredo Velázquez Romero resaltó la importancia de sumar esfuerzos institucionales para generar espacios de capacitación, prevención y atención en beneficio de la población femenina del municipio.

El encuentro incluyó la participación especial de la activista y conferencista “Yeka”, quien presentó la ponencia “La importancia de escuchar tu cuerpo”, orientada al bienestar emocional y al autocuidado. Además, autoridades realizaron la entrega de reconocimientos a participantes y colaboradores como parte del cierre de la jornada, que reunió a más de 150 asistentes.

Te recomendamos: