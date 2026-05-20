Sheinbaum firma acuerdo para fortalecer producción de maíz blanco

La presidenta Claudia Sheinbaum firmó el Acuerdo para la creación del Sistema de Ordenamiento de la Producción y Comercialización del maíz blanco en México para garantizar precios justos para productores.

El nuevo esquema beneficiará a 61 mil productores del país y abarcará 705 mil hectáreas destinadas a la producción de siete millones de toneladas de maíz blanco en distintas regiones agrícolas de México.

Asimismo, destacó que en la elaboración del acuerdo participaron productores, proveedores de semilla, fertilizantes, compradores, nixtamaleros, industria harinera y dependencias federales.

Explicó que el acuerdo permitirá integrar un padrón nacional y desarrollar una plataforma que vincule productores, proveedores e industria para garantizar estabilidad en la comercialización del grano.

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También resaltó la participación de la Secretaría de Hacienda en la implementación de mecanismos de protección para las cosechas ante contingencias climáticas y variaciones en los precios internacionales.

La secretaria de Agricultura, Columba López, señaló que se busca garantizar la autosuficiencia nacional mediante comercialización anticipada por contrato, venta de insumos a precio justo y esquemas de protección.

Por su parte, el secretario de Hacienda, Édgar Amador, afirmó que las medidas permitirán brindar estabilidad a productores en el corto, mediano y largo plazo, además de fortalecer cadenas de valor como la tortilla.

La coordinadora del CADERR, Altagracia Gómez, destacó que el esquema permitió comercializar más de dos millones de toneladas de maíz a precios superiores al mercado y beneficiar a productores.

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