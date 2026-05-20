“Retas Mundialistas” llegan a juntas auxiliares de Puebla

Con el propósito de acercar la actividad física, la convivencia y el deporte a cada rincón de Puebla, el Gobierno de la Ciudad, que encabeza el alcalde Pepe Chedraui, a través del Instituto Municipal del Deporte de Puebla (IMDP), dirigido por Ricardo Zayas Gallardo, ha realizado cinco ediciones de las “Retas Imparables Mundialistas”, llevando esta fiesta deportiva a distintas juntas auxiliares para beneficio de las familias poblanas.

La iniciativa busca acercar la práctica del fútbol a personas de todas las edades, especialmente a niñas, niños, jóvenes y adultos de zonas alejadas del centro de la ciudad, brindándoles espacios en sus comunidades para jugar, competir sanamente y convivir con sus vecinas y vecinos.

Desde su primera edición, estas retas han buscado que el deporte sea una oportunidad para todas y todos. En las cinco etapas realizadas, los equipos, asistentes y familias han participado en encuentros organizados con apoyo del gobierno municipal, que proporciona la cancha itinerante, el material deportivo y el personal necesario para garantizar orden, seguridad y juego limpio.

Por instrucción del alcalde, Pepe Chedraui, este tipo de eventos reflejan el compromiso que tiene su administración con el bienestar integral de la ciudadanía.

Por su parte, Ricardo Zayas Gallardo, titular del IMDP, explicó que la respuesta de la gente ha sido increíble desde el inicio.

“Hoy podemos decir con mucha satisfacción que ya son cinco ediciones exitosas. Hemos estado en distintas juntas y en cada una nos hemos encontrado con mucha pasión por el fútbol. Para nosotros es fundamental salir de las oficinas y estar en el terreno, escuchar a la gente y cumplir el encargo del alcalde, hacer de la capital una ciudad que se mueve, que juega y que se cuida a través del deporte. Vamos a seguir recorriendo la ciudad, porque estas retas continúan y llegarán a más lugares”, afirmó.

Para el Gobierno de la Ciudad, estas acciones forman parte de una estrategia que busca recuperar espacios, fomentar valores y ofrecer alternativas sanas de esparcimiento en la capital.

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