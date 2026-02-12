Pepe Chedraui encabeza nueva Mesa de Seguridad Municipal

Con el propósito de establecer y dar seguimiento a las estrategias en materia de seguridad, el presidente municipal de Puebla, Pepe Chedraui, encabezó una edición más de la Mesa de Seguridad Municipal en conjunto con representantes de los gobiernos estatal y federal, así como con el sector empresarial.

Manteniendo una colaboración estrecha, se llevó a cabo el intercambio de resultados obtenidos por las diversas instituciones, al tiempo en el que el Gobierno de la Ciudad refrendó su colaboración en beneficio de las familias poblanas, tanto de la capital como de la zona metropolitana.

La Mesa de Seguridad Municipal estuvo presidida por el coronel Félix Pallares Miranda, secretario de Seguridad Ciudadana; teniente Oscar Orlando Medina Mendoza, representante de la 25.ª Zona Militar; capitán primero Abel León Martínez, jefe de la operativa de la 9.ª Coordinación de la Guardia Nacional en Puebla; y Modesto Miguel Cruz García, titular del Consejo Estatal de Coordinación del Sistema Nacional de Seguridad Pública.

Además de Eduardo Armenta Valdés, subjefe del Centro Nacional de Inteligencia; Teniente Francisco Castro Sánchez, jefe de Estado Mayor; Oliverio Ramos González, Fiscal de Ejecución de la Fiscalía General de la República; Víctor Silva Tapia, titular de la Secretaría Técnica Regional; Jerónimo Zavaleta Hernández, director de Operaciones Policiales de la SSP; y Fernando Torres Delgado, titular de la Secretaría General de COPARMEX.

