Pepe Chedraui reporta saldo blanco en Desfile del 5 de Mayo

El presidente municipal, Pepe Chedraui, informó saldo blanco en la capital poblana, tras el desfile cívico-militar por el 164 aniversario de la Batalla de Puebla, que fue encabezado por la presidenta de la República, Claudia Sheinbaum y el gobernador, Alejandro Armenta.

Desde las instalaciones de la Dirección General de Emergencia y Respuesta Inmediata (DGERI) el alcalde supervisó las labores de videovigilancia y reportó que el desfile que llevó a cabo sin contratiempos.

En tanto, la Secretaría General de Gobierno desplegó un operativo con dependencias de los tres órdenes de gobierno para evitar la renta y apartado de gradas y sillas instaladas por el gobierno estatal; además, se realizó el retiro de comercio popular en el trayecto principal del desfile para no obstruir a los contingentes, reafirmando el compromiso de que la celebración se desarrollara en condiciones óptimas, privilegiando la convivencia familiar y el respeto a las tradiciones poblanas.

La SSC dispuso de un estado de fuerza de 344 elementos

Por su parte, la Secretaría de Seguridad Ciudadana (SSC), dio a conocer que concluyó con saldo blanco el operativo de seguridad, prevención y vialidad implementado durante el desfile cívico-militar por el 164 Aniversario de la Batalla de Puebla.

La SSC dispuso de un estado de fuerza de 344 elementos de la Policía de la Ciudad, Control de Tránsito, Inteligencia, Protección Civil, cadetes e instructores de la Academia, y personal de la Dirección General de Emergencia y Respuesta Inmediata (DGERI).

Dentro de las acciones realizadas, Control de Tránsito desplegó a su personal en puntos estratégicos e implementó cierres viales y vías alternas, a fin de salvaguardar la integridad de peatones, contingentes y carros alegóricos, así como mantener una movilidad segura, de inicio a final del recorrido del desfile.

Un reconocimiento a nuestras y nuestros #Naranjitas por su gran trabajo para mantener limpia nuestra ciudad en el marco de la Conmemoración de la Batalla del Cinco de Mayo. 🧹🙌🏼



Gracias por su esfuerzo y compromiso, que permiten que #Puebla luzca en orden para el disfrute de las… pic.twitter.com/MDOIzNs4ac — Pepe Chedraui 🇲🇽 (@pepechedrauimx) May 5, 2026

Los cadetes e instructores tuvieron el control de vallas para evitar el cruce de peatones durante el paso de los contingentes y prevenir algún incidente.

Por su parte, la DGERI, mantuvo monitoreo en tiempo real con cámaras de videovigilancia sobre la ruta del desfile, atentos a cualquier hecho delictivo o actividad que ameritara intervención inmediata del personal operativo desplegado.

Finalmente, el personal de Protección Civil brindó atención médica a nueve personas que presentaron insolación, fueron estabilizadas y no requirieron hospitalización.

Activa OOSL operativo de limpia para mantener orden en las calles

Al concluir el desfile, el Organismo Operador del Servicio de Limpia (OOSL) desplegó un operativo especial de limpieza con la participación de más de 300 elementos, a través de Barrido Mecánico y Barrido Manual; quienes atendieron de manera oportuna el tramo comprendido desde la avenida Tecnológico hasta el Parque Juárez, así como diversas calles del Centro Histórico.

Gracias a este esfuerzo coordinado, se logró mantener en óptimas condiciones los espacios públicos, garantizando una ciudad limpia, ordenada y lista para el disfrute de visitantes y familias.

El Gobierno de la Ciudad refrenda su compromiso con la seguridad de las y los poblanos, así como de visitantes.

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