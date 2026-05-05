IBERO Puebla firma convenio con Canagraf para formar nuevos diseñadores

La IBERO Puebla firmó un convenio de colaboración con la Cámara Nacional de la Industria de Artes Gráficas (CANAGRAF), un acuerdo de trabajo bilateral que permitirá formar a nuevas generaciones de mentes y corazones creativos que utilicen las tecnologías de vanguardia de forma consciente y comprometida con el entorno.

Diseño Gráfico fue una de las cuatro carreras fundadoras de la IBERO Puebla. Desde hace más de 40 años, hasta hoy, sus cientos de egresados en esta licenciatura y sus áreas afines han destacado por su talento creativo y su sentido humano. Así lo refirió Alejandro Guevara Sanginés, Rector de la Universidad Jesuita, durante el acto protocolario: “El diseño tiene mucho que decir para transformar y concientizar a la población”.

El titular de la Rectoría destacó la importancia de la educación situada que busca la Casa de Estudios: “En el aula podemos profundizar, pero necesitamos abrevar lo que sucede en el mundo real”. Deseó que el convenio se convierta en un papel vivo que contribuya al bien común desde el diseño y las artes gráficas.

Por su parte, el presidente nacional de CANAGRAF, Alejandro García Sánchez, explicó que el convenio pretende generar una vinculación entre las oportunidades e innovaciones del ecosistema de diseño y el alumnado. “No solamente para buscar una bolsa de trabajo, sino para darles las herramientas y que las relacionen desde sus estudios”, expresó

Las artes plásticas son industrias transversales que tienen presencia en múltiples áreas de desarrollo y aplicación. Por ello, García Sánchez refrendó el compromiso de la CANAGRAF con la educación. “Estoy convencido de que las nuevas tecnologías, como la inteligencia artificial, tienen que ir de la mano con lo que se enseña en las aulas”; y reiteró, “cuenten con la Cámara para seguir fortaleciendo el sector y a los alumnos”.

El Departamento de Arte, Diseño y Arquitectura (DADA) de la IBERO Puebla se caracteriza por el dominio de la técnica desde una orientación creativa, propositiva y socialmente pertinente. Por ello, su directora, Adriana Quiroz Hernández, calificó el encuentro como “un honor”, pues “representa una oportunidad invaluable para nuestra Comunidad”.

La vinculación signada se comprende por tres ejes principales: profesionalización de vanguardia con acceso privilegiado a la realidad de la industria; vinculación para hacer prácticas profesionales; y actualización tecnológica y diálogo. “Gracias por confiar en la excelencia de nuestros programas”, agregó.

En la firma de convenio estuvieron presentes, por parte de la IBERO Puebla, Alejandro E. Guevara Sanginés; Adriana Quiroz Hernández; Carlos Soto Sánchez, coordinador de las licenciaturas en Diseño Gráfico y Diseño Estratégico de Información; y Arturo García Muñoz, coordinador de la Licenciatura de Diseño de Interacción y Animación. José Enrique Ríos Vergara, director general de Administración y Finanzas, firmó el convenio como representante legal.

De CANAGRAF participaron Alejandro García Sánchez, Carlos Roberto Sarquis Martínez, vicepresidente; Narciso Garcés Zárate, tesorero; Alejandro Oropeza Vázquez, secretario general; Ady Mariel Aguilar Martínez, asistente de Presidencia; y Danny Andrade Tlalpan, afiliado.

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