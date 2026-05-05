Texmelucan conmemora 164 aniversario de la Batalla de Puebla

Con el objetivo de fomentar y preservar los valores cívicos e históricos, el Gobierno Municipal de San Martín Texmelucan que encabeza Juan Manuel Alonso Ramírez, a través de la Secretaría de Desarrollo Económico, Turismo y Cultura, llevó a cabo la Ceremonia Cívica conmemorativa del 164 Aniversario de la Batalla de Puebla.

En representación del alcalde Juan Manuel Alonso, el secretario José Luis Domínguez Sánchez, destacó que la lucha histórica del 5 de mayo representa la resistencia y la unión nacional del pueblo mexicano, valores que permanecen vigentes en la actualidad.

Por su parte, Gustavo Carrasco Castillo, coordinador académico de la Escuela Normal “5 de Mayo”, subrayó que conmemorar la Batalla de Puebla es honrar a quienes defendieron la soberanía nacional.

Con estas acciones, el Gobierno Municipal que preside Juan Manuel Alonso refrenda su compromiso de promover la identidad histórica y los valores cívicos entre la ciudadanía.

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