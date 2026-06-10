SMDIF Cuautlancingo y Paternalia fortalecen la convivencia familiar

Con el objetivo de promover el bienestar emocional y fortalecer los vínculos familiares, el Sistema Municipal DIF de Cuautlancingo, en coordinación con Paternalia, llevó a cabo el taller “Encuentro conmigo a través de mis emociones” en los Centros de Asistencia Infantil Comunitarios (CAIC) del municipio.

A través de estas actividades, madres y padres de familia participaron en espacios de reflexión y aprendizaje enfocados en el reconocimiento, expresión y manejo de las emociones, favoreciendo una convivencia familiar más sana y brindando herramientas para el desarrollo integral de sus hijas e hijos.

Como parte del cierre de estas jornadas, la presidenta del SMDIF, Tere Alfaro, entregó reconocimientos al personal de Paternalia por su compromiso y dedicación en la implementación de este programa, que benefició a familias de los CAIC del municipio.

Durante su mensaje, destacó la importancia de la participación activa de madres y padres en la formación de sus hijos, subrayando que el tiempo compartido y las experiencias vividas en familia dejan una huella positiva que perdura a lo largo de la vida.

“Las actividades que realizan hoy van a quedar grabadas en el corazón de sus niños y eso será grandioso cuando crezcan, porque recordarán que su mamá y su papá estuvieron con ellos. Muchas gracias por darse este tiempo tan valioso para sus hijos. Si queremos formar hombres y mujeres de bien, debemos invertir en ellos lo más valioso que tenemos: nuestro tiempo”, expresó.

Asimismo, reconoció el esfuerzo que realizan muchas familias para participar en este tipo de actividades, incluso cuando ello implica hacer un espacio dentro de sus responsabilidades laborales, destacando que su presencia fortalece los lazos afectivos y contribuye al desarrollo emocional de la niñez.

El Sistema Municipal DIF de Cuautlancingo impulsa estrategias que promuevan la integración familiar, el desarrollo emocional y la construcción de entornos saludables para las niñas, niños y adolescentes del municipio.

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