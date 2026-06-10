Servicios del SEDIF benefician a más de 59 mil adultos mayores

Con el objetivo de garantizar mejores condiciones de bienestar para las personas adultas mayores, el Sistema Estatal para el Desarrollo Integral de la Familia (SEDIF) impulsa una estrategia integral que acerca servicios de salud, alimentación, rehabilitación, acompañamiento emocional y espacios de convivencia en distintos puntos de la entidad. Estas acciones permiten atender de manera directa las necesidades de más de 59 mil 845 mujeres y hombres de 60 años en adelante, una población que crece año con año.

A través de las Casas del Abue, el Albergue Vida Digna y las estancias de día al interior del estado, alrededor de 10 mil 400 personas reciben atención preventiva, actividades recreativas, talleres y servicios que favorecen un envejecimiento activo. Además, la entidad fortalece su infraestructura con nuevos espacios especializados, como la reciente apertura de la Casa del Abue Sur y la próxima puesta en marcha de la Casa del Abue Oriente.

En materia alimentaria, el organismo mantiene esquemas de asistencia dirigidos a quienes enfrentan condiciones de vulnerabilidad, con apoyos que fortalecen la nutrición de un universo superior a 45 mil 200 abuelitas y abuelitos. Estas acciones complementan una red de atención que busca brindar seguridad, acompañamiento y oportunidades de desarrollo en cada etapa de la vida.

“Las personas adultas mayores son nuestra prioridad, porque entregar una canasta alimentaria, no es solo brindar un alimento, es la forma más humana de acercarnos a las personas que lo necesitan”, comentó el director de Asistencia Médico-Social, César Rafael Hernández Castañeda en entrevista.

La presidenta del Patronato del SEDIF, Ceci Arellano, impulsa una visión centrada en el respeto, la inclusión y el cuidado de las personas adultas mayores. A ello se suman los servicios que ofrecen el Centro de Rehabilitación y Educación Especial (CREE), así como las Unidades Básicas de Rehabilitación, que en conjunto contribuyen a preservar la autonomía y calidad de vida de más de 3 mil 263 poblanas y poblanos de este sector de la población.

“Que ellas y ellos conozcan que existen estos servicios y apoyos, genera que vuelvan a creer en sus propias capacidades, sus fortalezas y vuelvan a vivir”, agregó la jefa del Departamento del Adulto Mayor, Isabel Corona Gómez.

Estas políticas públicas corresponden al compromiso del gobernador Alejandro Armenta de construir una sociedad más incluyente y solidaria, en concordancia con los principios de bienestar y justicia social que promueve la presidenta de México, Claudia Sheinbaum. De esta forma, Puebla avanza en la construcción de entornos que reconocen y valoran la experiencia, aportación y dignidad de las personas adultas mayores.

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