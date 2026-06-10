Funcionarios estatales se reúnen con colectivos de personas desaparecidas

Como parte del compromiso del gobernador Alejandro Armenta Mier con las familias de personas desaparecidas, funcionarios estatales sostuvieron una nueva mesa de trabajo con representantes de los colectivos Voz de los Desaparecidos, Red de Búsqueda de Personas, Justicia para Paulina Camargo y Buscadores de Paz.

Se mantuvo un acercamiento oportuno durante la manifestación en el Estadio Cuauhtémoc y posteriormente se consolidó la reunión en oficinas de la Comisión.

Este encuentro reafirma la voluntad del Gobierno del Estado de mantener una comunicación abierta, cercana y respetuosa con quienes buscan a sus seres queridos.

La reunión representó el sexto encuentro formal desde el inicio de la actual administración. Durante este periodo, las familias han contado con espacios de atención directa para expresar sus necesidades, compartir sus inquietudes y construir acuerdos con las autoridades. El titular del Ejecutivo ha reiterado que la búsqueda de personas y la asistencia a las víctimas constituyen una prioridad para su gobierno.

En la mesa participaron integrantes de la Comisión Ejecutiva Estatal de Atención a Víctimas (CEEAVI), la Comisión Estatal de Búsqueda de Personas, la Secretaría de Gobernación y la Fiscalía General del Estado (FGE). Durante la sesión se revisaron los compromisos establecidos con cada colectivo, los avances registrados en las acciones de búsqueda y los temas que formarán parte del próximo encuentro con el titular del Ejecutivo estatal.

A solicitud de las y los representantes, las instituciones acordaron dar continuidad a las reuniones periódicas de seguimiento y reforzar la articulación entre dependencias para impulsar una atención más efectiva y oportuna.

Asimismo, como parte de los compromisos asumidos con las familias, la Comisión Estatal de Búsqueda y la CEEAVI brindan respaldo y acompañamiento en las actividades que realizan los colectivos. Muestra de ello, fue su presencia reciente en las inmediaciones del Estadio Cuauhtémoc, donde las autoridades garantizaron el ejercicio de sus derechos a la libre expresión y al libre tránsito.

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