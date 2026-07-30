Armenta presenta avances de mecanización agrícola en Puebla

Con la presentación de los avances de la estrategia de mecanización agrícola y la puesta en operación de la Tienda Puebla Cinco de Mayo, el Gobierno del Estado de Puebla fortaleció las acciones para respaldar a las y los productores, impulsar la soberanía alimentaria y consolidar un modelo integral de desarrollo para el campo poblano. Durante la rueda de prensa realizada en la Oficina de Representación del Gobierno del Estado en la Ciudad de México, el gobernador Alejandro Armenta Mier destacó que estas políticas públicas contribuyen al combate de la pobreza alimentaria, promueven el bienestar de las familias rurales y mantienen congruencia con la visión de soberanía alimentaria impulsada por la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo.

El gobernador Alejandro Armenta Mier señaló que Puebla vive una etapa de transformación del campo basada en el uso de tecnología, la organización territorial y el respaldo permanente a quienes producen los alimentos del estado. Explicó que la mecanización permite incrementar la productividad y romper el ciclo de comercialización de productos perecederos mediante procesos de transformación que generan mayor valor para las familias productoras. Informó que al inicio de la administración se contaba con 800 equipos agrícolas, actualmente el estado dispone de más de mil 800 entre drones, sembradoras, cosechadoras y maquinaria especializada, mientras que para el próximo año la meta es alcanzar 2 mil 500 equipos y atender hasta 400 mil hectáreas de cultivo en beneficio del mayor número posible de productoras y productores.

Por su parte, la secretaria de Agricultura y Desarrollo Rural, Ana Laura Altamirano Pérez, informó que las acciones presentadas forman parte del eje de riqueza comunitaria, cuyo propósito es que las y los productores produzcan más con menores costos, incorporen tecnología y cuenten con herramientas para transformar sus cosechas. Detalló que el parque de maquinaria está integrado por mil 824 equipos, resultado de una inversión de 477 millones de pesos, distribuidos en 220 módulos con más de mil 500 implementos especializados que operan en las 31 microrregiones del estado. Precisó que esta estrategia ya beneficia de manera directa a 67 mil 391 productoras y productores en más de 110 mil hectáreas, con la meta de alcanzar al menos 105 mil beneficiarios y generar un incremento superior a los 2 mil millones de pesos en el valor de la producción agropecuaria al concluir el ciclo agrícola.

La titular de Agricultura destacó que Puebla cuenta con una producción agroalimentaria superior a los 68 mil 200 millones de pesos, sustentada en 142 cadenas productivas, lo que posiciona a la entidad como referente nacional por su diversidad y riqueza agrícola. Resaltó que el 80 por ciento de las y los productores poblanos son pequeños productores, por lo que la estrategia estatal prioriza su acompañamiento mediante innovación, mecanización y valor agregado para que cultivos como café, maíz, chile, caña de azúcar, aguacate y tejocote puedan consolidarse con procesos de transformación que fortalezcan el trabajo de las familias y hagan visible la riqueza comunitaria de Puebla.

Como parte de esta política pública de respaldo al campo poblano, el Gobierno del Estado puso en operación la Tienda Puebla Cinco de Mayo en la Oficina de Representación de Puebla en la Ciudad de México, un espacio permanente que reúne inicialmente 36 marcas y más de 70 productos elaborados por productoras, productores, cooperativas y familias poblanas. Ana Laura Altamirano señaló que esta iniciativa busca dar visibilidad al trabajo que durante años realizaron las comunidades rurales sin contar con espacios para mostrar la calidad, identidad y tradición de sus productos, al tiempo que fortalece el orgullo por el campo poblano y reconoce el esfuerzo de quienes transforman lo que producen con el acompañamiento del Gobierno del Estado.

Con estas acciones, el Gobierno del Estado reafirma su compromiso de seguir con el impulso de políticas públicas que fortalezcan la soberanía alimentaria, la tecnificación del campo y el desarrollo de las comunidades rurales, mediante programas que acercan innovación, maquinaria, capacitación y oportunidades a las y los productores. La administración encabezada por Alejandro Armenta Mier mantiene como prioridad construir riqueza comunitaria, reducir las desigualdades y garantizar que el campo poblano continúe como motor de bienestar para las familias de las 31 microrregiones de la entidad.

Durante la presentación, las representantes de Casa Mina, Abigail Mora Ortigoza, y Salsas Carambada, Mariel Román Rodríguez, así como el representante de Café Dos Culturas, Valdemar Garrido, coincidieron en que las políticas impulsadas por el Gobierno del Estado han permitido que mujeres emprendedoras, cooperativas y cafeticultores transformen el trabajo del campo en productos con identidad y calidad. Destacaron que el respaldo institucional les ha brindado nuevas oportunidades para visibilizar el esfuerzo de sus comunidades, preservar sus tradiciones y demostrar que el talento de las y los productores poblanos puede llegar a nuevos espacios sin perder sus raíces.

Asimismo, reconocieron que el acompañamiento de la administración estatal fortalece proyectos productivos que generan bienestar para las familias rurales y contribuyen a que el campo poblano sea motivo de orgullo para Puebla y para México.

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