Juan Manuel Alonso entrega 120 calentadores solares en Texmelucan

En cumplimiento del compromiso de dar continuidad a programas que fortalezcan el bienestar de las familias texmeluquenses, el Gobierno Municipal de San Martín Texmelucan que preside Juan Manuel Alonso Ramírez, a través de la Secretaría de Bienestar Social, llevó a cabo la segunda entrega del programa “Cadena de Vivienda 2026”, mediante la cual se otorgaron 120 calentadores solares.

Con esta segunda entrega, el programa suma 240 hogares beneficiados, fortaleciendo la economía de las familias mediante el acceso a tecnologías sustentables que promueven el uso eficiente de la energía, reducen el gasto en servicios básicos y contribuyen al cuidado del medio ambiente.

En su intervención, el Presidente Municipal, Juan Manuel Alonso, refrendó el compromiso de su administración de impulsar acciones que mejoren la calidad de vida de las familias mediante programas que fortalecen la economía de los hogares y promueven su bienestar, complementados con inversiones en obra pública, seguridad, deporte y otros rubros prioritarios para el desarrollo de Texmelucan.

Durante el evento, el Secretario de Bienestar Social, Noé de Jesús Ramírez, destacó que la segunda entrega de este programa es la continuidad de una acción concreta para impulsar el desarrollo del municipio, brindando herramientas que favorecen el ahorro económico, además de fomentar prácticas responsables con el medio ambiente.

La entrega contó con la presencia de la Síndica Municipal, regidoras, regidores y funcionarios municipales, quienes acompañaron esta importante acción en favor de la población.

Con estas acciones, el Gobierno Municipal reafirma su compromiso de impulsar programas que contribuyan al bienestar de las familias, promuevan el desarrollo sostenible y generen mejores oportunidades para las y los texmeluquenses.

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