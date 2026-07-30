Filtración masiva compromete información de estrellas de Hollywood

Una falla de seguridad relacionada con bases de datos del Festival de Cine de Tribeca dejó al descubierto información personal de varias figuras de Hollywood, entre ellas Angelina Jolie, Robert de Niro, Martin Scorsese, Jennifer Lawrence y Morgan Freeman.

De acuerdo con los primeros reportes, una base de datos que contenía información de contacto quedó expuesta accidentalmente en internet. Entre los registros figuraban números telefónicos, direcciones de correo electrónico y detalles técnicos sobre algunos dispositivos utilizados por los invitados al festival.

El hallazgo fue realizado por el investigador de ciberseguridad Jeremiah Fowler, quien aseguró haber detectado la exposición días antes del inicio del Festival de Tribeca.

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Hasta el momento, la información no ha sido utilizada para fines maliciosos, aunque podría facilitar ataques de phishing y robo de identidad.

Los responsables del Festival de Cine de Tribeca señalaron que toman con seriedad la protección de los datos personales y colaboran con expertos para reforzar sus sistemas. Asimismo, indicaron que continuarán revisando sus protocolos para evitar que una situación similar se repita.

La protección de los datos personales se ha convertido en un reto prioritario para instituciones y empresas, especialmente cuando se trata de personalidades públicas con alta exposición mediática.

Editor: Arturo Medina

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