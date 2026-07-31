Demandan a Netflix tras desaparición de película con Nicolas Cage

Un productor de cine presentó una demanda contra Netflix tras la desaparición de una copia de la película “Fortitude”, un thriller ambientado en la Segunda Guerra Mundial y protagonizado por Nicolas Cage. La querella fue interpuesta por el guionista y productor Simon Afram, quien reclama una indemnización de al menos 105 millones de dólares, al asegurar que el material se perdió después de ser entregado a las oficinas de la plataforma en Hollywood.

De acuerdo con la demanda, la producción fue entregada a mediados de junio para que Netflix evaluara su posible compra y distribución. Días después, la compañía notificó que varios discos duros habían sido robados de sus oficinas en Los Ángeles, entre ellos el que contenía una copia sin cifrar de “Fortitude”. El productor sostiene que la empresa no aclaró si presentó una denuncia ante las autoridades ni qué acciones emprendió para recuperar el material.

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Simon Afram afirmó que invirtió más de 45 millones de dólares y dedicó siete años al desarrollo de la película, por lo que considera que la desaparición del archivo pone en riesgo su valor comercial y las negociaciones con posibles distribuidores. El filme, dirigido por Simon West, cuenta además con las actuaciones de Ben Kingsley, Michael Sheen, Matthew Goode y Ron Perlman.

Por su parte, Netflix rechazó asumir la responsabilidad por la pérdida del material y argumentó que la película fue entregada sin las medidas de seguridad estándar de la industria, como el cifrado del archivo. La empresa aseguró que ha colaborado en la investigación del robo y mantiene vigilancia sobre posibles filtraciones en internet, mientras el caso continúa su curso en un tribunal federal de California.}

Editor: Edgar Espinoza

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