Zacatecas y Aguascalientes rechazan cierre de escuelas militarizadas

Los gobiernos de Zacatecas y Aguascalientes rechazaron la decisión de la Secretaría de Educación Pública (SEP) de cerrar los bachilleratos militarizados, al asegurar que los planteles que operan en ambas entidades cumplirían con la normatividad vigente y continuarán con las gestiones necesarias para mantener sus actividades durante el próximo ciclo escolar.

Las autoridades estatales señalaron que este modelo educativo ha dado resultados “positivos” en la formación académica y disciplinaria de los estudiantes, por lo que consideran que no debe aplicarse un cierre generalizado.

Además, propusieron reforzar la supervisión de estos planteles para garantizar el cumplimiento de las disposiciones legales, en lugar de suspender sus operaciones.

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La postura de ambos estados surge después de que la SEP ordenara que, a partir del 31 de agosto, ninguna institución educativa pueda operar bajo las denominaciones “Militarizada”, “Militar” o “Castrense”, como parte de una revisión nacional derivada de casos de presuntos abusos ocurridos en escuelas con este modelo.

La presidenta Claudia Sheinbaum respaldó la medida al señalar que “no debe permitirse ningún abuso” bajo el argumento de la disciplina.

Mientras el Gobierno federal sostiene que la medida busca proteger la integridad de niñas, niños y adolescentes y garantizar un modelo educativo basado en una formación humanista, los gobiernos de Zacatecas y Aguascalientes insistieron en que sus bachilleratos militarizados cumplen con la ley y buscarán conservar este esquema educativo.

Editor: Edgar Espinoza

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