22.8 C
Puebla City
viernes, julio 31, 2026
Inicio Internacional

Hermano de “El Mencho” acepta cargos por narcotráfico en EU

Por:
stafforonoticias
-
11
“Tony Montana” se declaró culpable en EU por tráfico de drogas y posesión de arma. / Foto: Especial.

El hermano de Nemesio Oseguera Cervantes, “El Mencho”, Antonio Oseguera Cervantes, conocido como “Tony Montana”, se declaró culpable este viernes ante una corte federal de Estados Unidos por delitos relacionados con el tráfico internacional de drogas y la posesión de armas de fuego, la admisión de culpabilidad se dio como parte de un acuerdo con el Departamento de Justicia.

Durante la audiencia celebrada en el Distrito de Columbia, el acusado aceptó su responsabilidad por conspirar para distribuir cocaína y metanfetamina, además de reconocer el cargo por posesión de armas. La jueza Beryl A. Howell confirmó que comprendía las consecuencias legales de su declaración antes de aceptar formalmente el acuerdo.

Las autoridades estadounidenses identifican a Oseguera Cervantes como uno de los principales operadores financieros y logísticos del Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG), organización a la que presuntamente apoyó mediante el suministro de precursores químicos, adquisición de armamento y coordinación de actividades relacionadas con el tráfico de drogas.

Te puede interesar: Zacatecas y Aguascalientes rechazan cierre de escuelas militarizadas

Tras declararse culpable, la jueza fijó la sentencia para el próximo 13 de noviembre, fecha en la que se determinará la condena que enfrentará. De acuerdo con los cargos admitidos, la legislación estadounidense contempla la posibilidad de imponer una sentencia de cadena perpetua.

Antonio Oseguera fue detenido en México en 2022 y posteriormente extraditado a Estados Unidos en 2025 para enfrentar el proceso judicial. Su caso forma parte de la estrategia de las autoridades estadounidenses para perseguir a integrantes de alto nivel de organizaciones dedicadas al narcotráfico que operan entre México y Estados Unidos.

Editor: Arturo Medina

Te recomendamos:

España agilizará repatriaciones de migrantes marroquíes en Ceuta

Notas relacionadasmás del autor

Más notas

AMLO califica al presidente de Austria de prepotente

stafforonoticias -

Vicepresidenta de Filipinas amenaza públicamente con asesinar al presidente

Guillermo Pérez Leal -