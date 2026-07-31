Hermano de “El Mencho” acepta cargos por narcotráfico en EU

El hermano de Nemesio Oseguera Cervantes, “El Mencho”, Antonio Oseguera Cervantes, conocido como “Tony Montana”, se declaró culpable este viernes ante una corte federal de Estados Unidos por delitos relacionados con el tráfico internacional de drogas y la posesión de armas de fuego, la admisión de culpabilidad se dio como parte de un acuerdo con el Departamento de Justicia.

Durante la audiencia celebrada en el Distrito de Columbia, el acusado aceptó su responsabilidad por conspirar para distribuir cocaína y metanfetamina, además de reconocer el cargo por posesión de armas. La jueza Beryl A. Howell confirmó que comprendía las consecuencias legales de su declaración antes de aceptar formalmente el acuerdo.

Las autoridades estadounidenses identifican a Oseguera Cervantes como uno de los principales operadores financieros y logísticos del Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG), organización a la que presuntamente apoyó mediante el suministro de precursores químicos, adquisición de armamento y coordinación de actividades relacionadas con el tráfico de drogas.

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Tras declararse culpable, la jueza fijó la sentencia para el próximo 13 de noviembre, fecha en la que se determinará la condena que enfrentará. De acuerdo con los cargos admitidos, la legislación estadounidense contempla la posibilidad de imponer una sentencia de cadena perpetua.

Antonio Oseguera fue detenido en México en 2022 y posteriormente extraditado a Estados Unidos en 2025 para enfrentar el proceso judicial. Su caso forma parte de la estrategia de las autoridades estadounidenses para perseguir a integrantes de alto nivel de organizaciones dedicadas al narcotráfico que operan entre México y Estados Unidos.

Brother of Notorious Mexican Cartel Leader Pleads GUILTY to International Drug Trafficking and Firearm Offenses



The court filings state that since around 2010, Oseguera Cervantes worked with and reported directly to his notorious and now-deceased brother, Nemesio Oseguera… — Criminal Division (@DOJCrimDiv) July 31, 2026

Editor: Arturo Medina

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