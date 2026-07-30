EU adjudica contrato de 58 mmdd para triplicar producción de misiles

Estados Unidos adjudicó a Lockheed Martin un contrato de hasta 58 mil 600 millones de dólares para la producción de misiles interceptores PAC-3 Patriot, el mayor acuerdo de este tipo en la historia del programa.

El convenio, con una vigencia de siete años (2026-2032), busca acelerar la fabricación de estos sistemas de defensa aérea ante la creciente demanda generada por los conflictos en Ucrania y Oriente Medio.

El nuevo contrato sustituye un acuerdo preliminar de 4 mil 700 millones de dólares firmado anteriormente y permitirá a la compañía ampliar significativamente su capacidad de producción. Lockheed Martin prevé triplicar la fabricación de los misiles para el año 2030 e incrementar en un 50 por ciento la plantilla de su planta en Camden, Arkansas, como parte de una estrategia para reforzar la base industrial de defensa estadounidense.

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La decisión responde a la preocupación del Pentágono por la disminución de las reservas de armamento, especialmente de los misiles Patriot, utilizados para interceptar misiles balísticos, misiles de crucero y otras amenazas aéreas.

El gobierno estadounidense también impulsa un aumento en la producción de otros sistemas de defensa para fortalecer sus inventarios y garantizar el suministro a sus aliados.

El acuerdo aún requiere la aprobación de los recursos correspondientes por parte del Congreso de Estados Unidos, sin embargo, Lockheed Martin anunció inversiones de entre 8 mil y 9 mil millones de dólares para modernizar más de 20 instalaciones en territorio estadounidense y responder al aumento sostenido de la demanda en el sector de defensa.

Editor: Edgar Espinoza

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