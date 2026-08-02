Asesinan a Jimmy Bonilla, exregidor de Amozoc y militante de Morena

La mañana del sábado, el hallazgo de un cuerpo sin vida en el interior de una unidad generó una fuerte movilización de cuerpos de seguridad sobre la carretera Amozoc-Nautla. Minutos después se confirmó que el occiso era Jimmy Bonilla Varela, militante morenista y exregidor de Amozoc.

El hallazgo ocurrió alrededor de las 06:30 horas a la altura del kilómetro 3.8, a unos metros de la entrada a la junta auxiliar de San Agustín Tlaxco, Acajete, en los límites con Amozoc.

En el interior de una camioneta abandonada color blanco, tipo Toyota Hilux, con placas SN-31337, se encontraba el cuerpo de un hombre con aparentes huellas de violencia y un impacto de bala en la zona del tórax, lo que detonó el despliegue de las autoridades ministeriales en la zona.

#Seguridad 🚨 Hallan cuerpo sin vida de un hombre con huellas de violencia al interior de un vehículo abandonado sobre la carretera Amozoc-Nautla, a la altura de la comunidad de San Agustín Tlaxco, perteneciente al municipio de Acajete.



Elementos de seguridad acordonan la zona… pic.twitter.com/HR2KVuyUXj — Oro Noticias Puebla (@OroNoticiasPue) August 1, 2026

La unidad se encontraba varada fuera de la carpeta asfáltica mientras se hizo el llamado a los elementos de seguridad, por lo que policías municipales de Amozoc llegaron al lugar. Los uniformados señalaron que la camioneta se encontraba en su jurisdicción y al llegar detectaron que presentaba un impacto de bala en el parabrisas.

Tras la revisión del cuerpo por parte de paramédicos y policías, la zona fue acordonada en espera de la llegada de personal de la Fiscalía General del Estado para llevar a cabo el levantamiento del cadáver y las diligencias correspondientes. Ya se integró una carpeta de investigación para esclarecer este hecho violento.

Minutos más tarde, el hombre sin vida fue identificado como Jimmy Bonilla Varela, quien se desempeñaba como trabajador del CECyTE, coordinador de Morena y fue regidor de Amozoc en 2024. Al parecer, fue asesinado durante un intento de robo de la unidad en que viajaba.

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