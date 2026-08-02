Segob convoca a cabildo de Acatlán por conflicto con alcaldesa

La Secretaría de Gobernación (Segob) de Puebla convocó a los integrantes del Cabildo de Acatlán de Osorio a una mesa de diálogo para el próximo miércoles 5 de agosto a las 12:00 horas para dar seguimiento al conflicto que persiste en el municipio.

Tras el bloqueo registrado el pasado viernes en el acceso principal al municipio, donde pobladores quemaron llantas para exigir la destitución de la alcaldesa Guadalupe Lucero Bárcenas, la dependencia estatal reiteró el llamado a los grupos políticos del municipio a respetar los acuerdos previamente establecidos y privilegiar el diálogo.

A través de un comunicado, exhortó a la presidenta municipal, así como a los regidores y síndico a asistir a una reunión en Casa Aguayo, pues destacó que la estabilidad de Acatlán no debe verse afectada por intereses particulares.

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La Secretaría, encabezada por Samuel Aguilar Pala, aseguró que mantiene abiertas sus puertas para atender las demandas ciudadanas y la solicitud de intervención de regidoras y regidores, con el propósito de encontrar una solución definitiva que garantice la gobernabilidad y la paz social.

Sin embargo, horas después de difundirse el posicionamiento, las regidoras, regidores y el síndico municipal de Acatlán emitieron un comunicado en el que afirmaron que hasta el momento no han recibido ninguna convocatoria, invitación o comunicación oficial por parte de alguna dependencia gubernamental para participar en una mesa de diálogo.

Los integrantes del Cabildo señalaron que la información difundida sobre un supuesto acercamiento con las autoridades estatales “no corresponde a la realidad”, ya que, aseguraron, no existe contacto formal con el Ayuntamiento.

Pese a ello, manifestaron su disposición a participar en una mesa de trabajo institucional y construir soluciones mediante el diálogo.

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