Aumentan 5.3% las víctimas de violencia de género en Puebla

Las víctimas de delitos de violencia de género en la entidad poblana incrementaron 5.3 por ciento durante la primera mitad del año 2026, mientras las carpetas de investigación por estos casos crecieron 4.9 por ciento.

Lo anterior de acuerdo con datos de la Fiscalía General del Estado de enero a junio del año en curso comparados con el mismo periodo de un año antes.

En el primer semestre del año en curso, la capital poblana, Tehuacán, San Andrés Cholula, Atlixco y Amozoc se ubicaron los municipios con mayor incidencia en delitos cometidos contra las mujeres por razón de género.

En tanto, el año pasado fueron la capital poblana, Tehuacán, San Andrés Cholula y Cuautlancingo.

Los feminicidios en estos primeros seis meses de 2026 disminuyeron 66 por ciento, no obstante, en el registro de homicidios dolosos de mujeres se contabilizan 37 investigaciones, es decir, un aumento del 15 por ciento en comparación de un año antes.

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Las víctimas de asesinatos aumentaron 18.6 por ciento en el primer semestre del año en curso, ya que pasaron de 35 mujeres asesinadas de enero a junio de 2025 a 43 del mismo periodo del año en curso.

En el caso de intento de feminicidio este año se contabilizan ocho casos de mujeres que casi mueren por razones de género y seis en casos investigados como tentativa de homicidio.

La desaparición de mujeres tuvo un repunte este año en investigaciones del 16.5 por ciento y del 17 por ciento de víctimas de este delito en la entidad.

Los casos de asesinato por razón de parentesco de mujeres este año fueron dos, lo que significa un repunte de investigaciones, ya que en el mismo periodo de un año antes no se contabilizó ninguno.

Editor: Renato León

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