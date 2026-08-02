Carrera de la Tortilla en Tehuacán reúne a más de 700 mujeres

Alrededor de 700 mujeres fueron las que corrieron este domingo en la trigésima segunda edición de la Carrera de la Tortilla, la cual se llevó a cabo en la junta auxiliar de Santa María Coapan, Tehuacán. Desde primeras horas, las mujeres con su atuendo colorido y tradicional dieron identidad a este evento.

El palacio auxiliar estuvo concurrido desde las 05:00 horas, cuando las mujeres oriundas de la junta auxiliar llegaron por sus números de control entregados por los organizadores.

El presidente auxiliar de Santa María Coapan, Miguel Ángel Flores Albino, y la regidora de Educación, Ana Hernández Natividad, recibieron a las participantes, quienes con gran entusiasmo llegaron para cumplir con los requisitos y sumarse al gran contingente que recorrería calles de la ciudad.

En punto de las 09:00 horas, las casi 700 mujeres de diversas edades estaban paradas en la línea de meta para escuchar el banderazo de salida e iniciar el recorrido. Muchas de ellas llevaban en su espalda los tenates llenos de casi 6 kilos de tortilla, algunas otras 8 y ya personas con más experiencia 10 kilos.

Después de casi una hora con treinta minutos, llegó a la línea de meta la ganadora de la edición número 32: María de los Ángeles Montes de Jesús, de 25 años, quien cargó 6 kilos de tortilla y realizó un recorrido de 5 kilómetros.

Tras la llegada de las “coapeñitas” a la línea de meta, la mayoría de las mujeres señalaron que participan con el objetivo de no ganar algo, sino de celebrar esta carrera que ya es una tradición año con año, y que lo hacen con el gusto de representar a Santa María Coapan y a las mujeres de Tehuacán, preservando esta tradición que desde hace unos años es Patrimonio Cultural del municipio.

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