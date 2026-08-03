Crisis migratoria entre Marruecos y Ceuta supera los 80 muertos

La cifra de fallecidos por la crisis migratoria en las fronteras de Ceuta y Melilla, España, supera ya las 80 personas, según los datos oficiales de ambos países.

Marruecos reconoció este domingo 11 muertos en su territorio (diez de ellos por ahogamiento), mientras que las autoridades españolas han confirmado 72 decesos.

En total, más de 50 mil personas ingresaron a Ceuta de acuerdo con las cifras presentadas por España, aunque la mayoría ya ha regresado a su país de origen, de acuerdo con los reportes del gobierno español.

Por otra parte, el Ministerio de Interior de Marruecos informó que aproximadamente 40 mil personas se dirigieron a la frontera de Ceuta y otras 1 mil 135 a la de Melilla.

JUST IN: 🇪🇸 Stores in the Spanish city of Ceuta are being overrun and looted by illegal immigrants. pic.twitter.com/Tz901ximun — BRICS News (@BRICSinfo) July 31, 2026

En un comunicado, las autoridades afirmaron que “seguirán siendo un socio fiable y responsable, comprometido a fortalecer la cooperación y la coordinación internacionales”, en referencia a sus compromisos con España y la Unión Europea.

El gobierno marroquí atribuyó los hechos a una combinación de factores: “la explotación sesgada del espacio digital, la promoción de información engañosa, el papel de las bandas de trata de personas y las interpretaciones erróneas de los datos legales y administrativos, que apuntaban a la ilusión de la posibilidad de acceder al espacio europeo con facilidad y sin consecuencias“.

La fiscalía marroquí abrió una investigación judicial para “revelar las responsabilidades y organizar los efectos jurídicos” de los eventos ocurridos en la frontera.

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