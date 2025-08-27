Imputan a dos adolescentes por planear ataques terroristas en Francia

Dos adolescentes franceses, de 15 y 17 años, fueron detenidos e imputados por terrorismo luego de planear ataques contra objetivos simbólicos en Francia, como la Torre Eiffel y varias sinagogas en París.

Medios como Le Figaro y France Télévisions aseguran que los jóvenes, originarios de Val de Marne y París, fueron arrestados a finales de julio e inculpados el pasado 1 de agosto.

Ambos provienen de familias musulmanas y mostraban fascinación por el Estado Islámico, quienes difundían propaganda del grupo yihadista mediante mensajes encriptados.

También consumían contenidos de violencia extrema y analizaban la posibilidad de viajar al extranjero con el objetivo de realizar la yihad, la guerra santa.

Además, se presume que compartían planes de naturaleza violenta y que también trataban de buscar armas en la dark web o internet oculta.

La Torre Eiffel ha sido un objetivo frecuente del terrorismo islámico, con ataques planeados que datan de la década de 1990.

Ante esto, la Fiscalía Nacional Antiterrorista de Francia creó recientemente un apartado para abordar la creciente radicalización de menores.

De acuerdo con datos, en 2022 hubo dos menores detenidos por sospechas de terrorismo; en 2023, el número subió a 15, 18 en 2024 y, en lo que va del año, suman ya 13 detenidos.

