EU revisará consulados de México y analiza posibles cierres: CBS

El Departamento de Estado de Estados Unidos inició una revisión de los 53 consulados de México en territorio estadounidense, en medio de crecientes tensiones diplomáticas entre ambos países.

De acuerdo con información difundida por CBS News, la revisión podría llevar al secretario de Estado, Marco Rubio, a considerar el cierre de algunas oficinas diplomáticas mexicanas en Estados Unidos.

La medida formaría parte de una estrategia más amplia impulsada por el presidente Donald Trump para alinear la política exterior estadounidense con las prioridades actuales de su gobierno.

El anuncio ocurre en medio de tensiones entre México y Estados Unidos, luego de advertencias sobre acusaciones contra funcionarios mexicanos relacionados con el crimen organizado.

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Recientemente, el fiscal interino Todd Blanche señaló que continúan abiertas investigaciones contra altos cargos mexicanos por presuntos vínculos con el narcotráfico y el crimen organizado.

A las tensiones bilaterales se suma la muerte de dos ciudadanos estadounidenses durante un operativo antidrogas realizado en territorio mexicano sin conocimiento previo del gobierno federal.

México mantiene actualmente la red consular extranjera más extensa dentro de Estados Unidos, mediante oficinas que brindan servicios legales, documentación y asistencia a ciudadanos.

De acuerdo con datos del Pew Research Center, alrededor de 40 millones de personas de origen mexicano residían en Estados Unidos durante el periodo comprendido entre los años 2024 y 2025.

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