Cierran la Puebla-Orizaba tras volcadura de tractocamión

La autopista Puebla-Orizaba permanece completamente cerrada la tarde de este jueves, tras la volcadura de una unidad de carga, situación que ha provocado largas filas de vehículos y tránsito detenido en la zona. El percance ocurrió a la altura del kilómetro 234, con dirección a Veracruz.

De acuerdo con versiones de testigos y automovilistas, el conductor de un tractocamión cargado con material para construcción perdió el control de la unidad tras una presunta mala maniobra, impactándose contra el muro de contención y posteriormente volcándose sobre la cinta asfáltica.

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Tras el accidente, elementos de CAPUFE arribaron al lugar para brindar atención al conductor, de quien hasta el momento se desconocen sus datos generales y estado de salud. Asimismo, grúas realizan maniobras para el retiro de la unidad siniestrada, por lo que aún no se ha informado la hora en que la circulación será restablecida.

En la zona permanecen elementos de la Guardia Nacional, quienes abanderan el área y coordinan el tránsito vehicular para evitar otro percance.

Editor: César A. García

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