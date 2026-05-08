Estudiantes de CBTIS se lesionan tras caer a barranco en Teziutlán

Cuatro jóvenes estudiantes del CBTIS de Teziutlán resultaron con lesiones menores tras un accidente automovilístico sobre la carretera estatal de cuota San Antonio Virreyes-Teziutlán, en la localidad de Analco, perteneciente al municipio de Chignautla.

El hecho ocurrió a la altura del kilómetro 129+127, después de que el conductor, Jesús “N”, de 17 años, con domicilio en la unidad habitacional de la Mesilla en Teziutlán, perdiera el control de la unidad tipo Sentra, lo que provocó que saliera de la línea de rodamiento y cayera al fondo de un barranco.

El menor conductor iba acompañado de Emilio “N”, Pablo “N” y Manuel “N”, todos de 17 años y estudiantes del CBTIS 44 de Teziutlán.

Los jóvenes presentaron lesiones y golpes en diversas partes del cuerpo, además de crisis nerviosa. Sin embargo, solicitaron no ser trasladados a un hospital, por lo que permanecieron en la zona del accidente.

Al lugar acudieron elementos de Protección Civil y Seguridad Pública de Chignautla para tomar conocimiento de los hechos. Paramédicos brindaron los primeros auxilios a los afectados.

La unidad involucrada quedó a disposición de los elementos de Caminos y Carreteras Estatales de Puebla, quienes realizaron el peritaje correspondiente. Una vez rescatada, la unidad fue trasladada al encierro oficial.

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