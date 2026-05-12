Atlixco invita a participar en la Feria del Mezcal y del Pulque 2026

La presidenta de Atlixco, Ariadna Ayala, convoca a productores, comercializadores y artesanos a participar en la Quinta Feria del Mezcal y del Pulque 2026, que se realizará los días 5, 6 y 7 de junio en el Centro de Convenciones El Carmen.

Ariadna Ayala informó que la convocatoria está dirigida a productores de mezcal poblano, pulque, coctelería y artesanías regionales, quienes podrán formar parte de los 69 espacios comerciales disponibles.

El gobierno municipal detalló que la recepción de documentos será únicamente el 14 de mayo, de 10:00 a 15:00 horas, en el Patio del Palacio Municipal; mientras que los resultados se darán a conocer el 20 de mayo a través de la Dirección de Turismo y medios oficiales del Ayuntamiento.

Finalmente, Ariadna Ayala reiteró la invitación a las y los productores locales para sumarse a esta feria del mezcal y del pulque que fortalece el turismo, impulsa la economía y proyecta la riqueza cultural y gastronómica de Atlixco.

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