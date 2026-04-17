Protesta por invernaderos mantiene bloqueada la México–Veracruz

La protesta contra los invernaderos en la región de Los Fresnos, en el municipio de Chapulco, derivó en la suspensión provisional de actividades en dichas instalaciones; sin embargo, el conflicto continúa con casi 24 horas de bloqueo sobre la carretera federal 150 México–Veracruz.

La movilización es encabezada por pobladores de Azumbilla, quienes señalan que no se ha concretado la clausura definitiva de la empresa Colorado Ecoterra, debido a que autoridades estatales argumentan la falta de sustento legal inmediato para proceder.

La suspensión en Chapulco fue ejecutada por el ayuntamiento que encabeza Marcelino Martínez Cuevas, mediante la colocación de sellos en las naves industriales ante la presión social. El acto fue presenciado por el delegado regional de Gobernación estatal. Los inconformes acusan que la operación de estos complejos ha provocado un abatimiento acelerado de los mantos freáticos.

Tras esta acción, se firmó un acuerdo que incluye un pliego petitorio en el que los manifestantes exigen la intervención de los tres niveles de gobierno para lograr el cierre definitivo de los invernaderos. Además, anunciaron que promoverán un juicio de garantías ante un juzgado de distrito y solicitaron vigilancia permanente de la Policía Estatal para evitar la reanudación de actividades.

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No obstante, en Azumbilla, perteneciente al municipio de Nicolás Bravo, persiste la tensión, ya que el alcalde Rubén Tepole Huerta se ha negado a suspender las operaciones de Colorado Ecoterra, postura respaldada por autoridades estatales bajo criterios legales.

Aunque alrededor de las 14:00 horas del jueves se firmó el compromiso de buscar mecanismos jurídicos para un eventual cierre, los manifestantes mantienen el bloqueo y exigen auditorías de la Comisión Nacional del Agua (CONAGUA) y de la Secretaría de Medio Ambiente, ante la presunta extracción ilegal de agua que, aseguran, rebasa los permisos otorgados.

Se prevé que al mediodía se cumplan 24 horas del cierre carretero; hasta el momento se desconoce cuándo será reabierta la circulación. La protesta ha generado afectaciones a automovilistas y transportistas que permanecen varados en la zona.

Editor: César A. García

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