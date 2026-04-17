Pável Gaspar participa en Jornada por la Paz en Chietla

Como parte de su labor en territorio, el diputado Pável Gaspar Ramírez participó en la Jornada por la Paz en el municipio de Chietla, que tiene como propósito impulsar acciones coordinadas para la reconstrucción del tejido social, la reducción de la violencia y la prevención de adicciones a través de diversas actividades culturales y deportivas.

El diputado subrayó que, desde el Congreso del Estado, se trabaja de manera permanente en la generación de marcos jurídicos para atender las causas de la violencia y contribuir a la justicia social y el bienestar de las comunidades, en estrecha colaboración con autoridades municipales, estatales y federales.

En este sentido, el legislador destacó la importancia de la coordinación entre los tres órdenes de gobierno para atender las demandas de la ciudadanía. Durante este evento se contó con la asistencia del presidente municipal de Chietla, Edgar Ponce Cortés, y del coronel de la 25 Zona Militar de Puebla, José Arturo Barbosa Osuna.

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