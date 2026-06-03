Rescata a rehenes y abaten a hombre atrincherado en banco de California

Un hombre que mantenía rehenes en un edificio que alberga un Chase Bank y la oficina del distrito escolar en Bakersfield, California, fue abatido por agentes del FBI, informó la policía local. Todos los rehenes fueron liberados sin sufrir heridas, indicó el Departamento de Policía de Bakersfield en un comunicado.

El enfrentamiento comenzó el martes por la tarde, cuando la policía respondió a una llamada por una amenaza de bomba en el edificio de cuatro pisos con ventanas de vidrio oscuro. El sospechoso se atrincheró dentro con varias personas, y dos rehenes fueron liberados tras negociaciones iniciales con las autoridades.

Durante la situación, que se prolongó por más de 12 horas, se estableció un perímetro alrededor del área y se evacuaron edificios cercanos, incluyendo el Ayuntamiento y la sede de la policía. Algunas calles se cerraron temporalmente para garantizar la seguridad del público.

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BREAKING: The hostage situation remains ongoing at a Chase Bank in Bakersfield, California, where FBI negotiators are in contact with a suspect believed to be holding people inside and possibly armed with explosives. pic.twitter.com/8u9rpwHHlF — Breaking911 (@Breaking911) June 3, 2026

El equipo de negociación de crisis del Departamento de Policía de Bakersfield mantuvo contacto telefónico con el sospechoso en un esfuerzo por resolver la situación de manera pacífica, sin embargo, el enfrentamiento culminó cuando los agentes abrieron fuego, resultando en la muerte del hombre.

Bakersfield, una ciudad de aproximadamente 380 mil habitantes y sede del condado de Kern, se encuentra a 160 kilómetros al noreste de Los Ángeles. La sucursal bancaria afectada está ubicada en la planta baja del edificio, y las autoridades continúan investigando los detalles del incidente para esclarecer los motivos del sospechoso.

Editor: Edgar Espinoza