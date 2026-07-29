Casa del Abue recibe a más de mil adultos mayores al día

La Casa del Abue nació hace casi dos décadas como un espacio creado para que las personas mayores vivan la etapa de la tercera edad con dignidad y bienestar, con el objetivo de mantenerse activas.

Diariamente, abre sus puertas a entre mil y mil 500 adultos mayores poblanos, quienes encuentran en este espacio más que actividades recreativas: compañía, aprendizaje, activación física, atención y un lugar donde pueden desarrollarse.

Además de brindar atención integral a adultos mayores en las áreas médica, psicológica y jurídica, el centro de gerontología ofrece actividades físicas y deportivas como baile, deportes, gimnasia, pilates, zumba y yoga, así como talleres de alfabetización, computación, dibujo, florería y manualidades, entre otros, que contribuyen a que se mantengan activos.

A los adultos mayores se les brinda diariamente una comida, que puede ser desayuno, almuerzo o comida, según su elección, la cual es saludable y nutritiva, con el objetivo de ofrecerles un trato digno y cálido.

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De las 08:00 a las 16:00 horas, la Casa del Abue se convierte en un espacio de convivencia sana, donde los adultos mayores pueden llorar, reír, hacer amigos y, por qué no, incluso encontrar el amor.

Las puertas de la Casa del Abue están abiertas para todos los adultos mayores poblanos que quieran continuar disfrutando y viviendo nuevas experiencias. Pueden acudir a la avenida 11 Norte número 1810, inscribirse con su INE e iniciar nuevas actividades que, sin duda, les brindarán mayor vitalidad para su día a día.

Editor: César A. García

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