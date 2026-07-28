PAN impugnará ante la SCJN regidurías plurinominales en Puebla

El PAN interpondrá una acción de inconstitucionalidad ante la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) para tirar la nueva asignación de regidurías plurinominales en Puebla, al argumentar que atenta contra la democracia y frena la representación de las minorías políticas.

El dirigente estatal del PAN, Mario Riestra Piña, informó que el Comité Ejecutivo Nacional (CEN) ya prepara el recurso legal contra las reformas aprobadas por el Congreso del Estado, las cuales impactan de manera directa en la integración de los ayuntamientos.

En conferencia de prensa, advirtió que, bajo la nueva fórmula, la representación de la oposición en la capital poblana registrará un recorte drástico, ya que solo habrá cuatro regidurías plurinominales y 11 espacios de mayoría relativa.

“La representación de las minorías baja hasta en un 26 por ciento dentro del cuerpo de los regidores de la capital poblana. Creemos que existen los argumentos suficientes para revertir esta decisión y lograr una mejora en la legislación local”, aseveró.

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Por su parte, el representante jurídico del CEN del PAN, Santiago Torreblanca, señaló que la reforma aprobada por los diputados locales arrastra inconsistencias procedimentales que invalidan su aprobación.

Detalló que el dictamen emitido por la Comisión de Gobernación y Puntos Constitucionales no se distribuyó entre las bancadas con las 24 horas de anticipación que exige la norma reglamentaria.

Ante las anomalías del proceso, el equipo legal confió en que el máximo tribunal fallará a su favor, lo que obligará a modificar tanto la Ley Orgánica Municipal como el Código de Instituciones y Procesos Electorales del Estado de Puebla.

Editor: César A. García

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