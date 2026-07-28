Descubren casi 8 mil nuevas especies de insectos en Ecuador

Un equipo de científicos identificó 7 mil 848 nuevas especies de insectos voladores para la ciencia en la Reserva Mashpi-Tayra, ubicada en el Chocó Andino de Ecuador, gracias a un innovador método de secuenciación genética.

La investigación comenzó durante la pandemia, cuando especialistas instalaron una trampa Malaise para recolectar insectos durante un año. Posteriormente, las muestras fueron analizadas mediante códigos de barras de ADN, lo que permitió confirmar que miles de estos artrópodos eran desconocidos para la ciencia y exclusivos de esa región.

El estudio fue desarrollado por investigadores del Instituto Nacional de Biodiversidad de Ecuador (Inabio), la Fundación Futuro y la Universidad de Guelph de Canadá, como parte del programa Global Malaise Trap Program. }

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Los expertos destacan que esta metodología acelera la documentación de la biodiversidad y facilita la identificación de especies que antes pasaban desapercibidas. El hallazgo representa uno de los registros de biodiversidad más importantes realizados en el continente americano.

Además del descubrimiento de los insectos, los científicos documentaron 26 nuevas especies de flora y fauna, entre ellas una hormiga tigre, una araña cangrejo y una magnolia endémica.

Los investigadores subrayan la importancia de conservar estos ecosistemas y fortalecer los corredores biológicos, ya que la riqueza de estas especies resulta fundamental para el equilibrio ambiental.

Editor: Edgar Espinoza

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