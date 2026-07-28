¿Celular por suscripción? Apple lanza programa de renta de dispositivos en EU

Apple presentó un nuevo programa que permitirá a los usuarios rentar algunos de sus dispositivos en lugar de comprarlos, una estrategia con la que busca facilitar el acceso a sus equipos en medio del aumento de los precios de la tecnología y del cambio en los hábitos de consumo de sus clientes.

El servicio, denominado Apple Upgrade, estará disponible inicialmente en Estados Unidos gracias a una alianza con la plataforma de pagos Klarna. Podrá utilizarse tanto en las tiendas físicas de la compañía como en su sitio web y en la aplicación de Apple Store.

El programa incluirá distintos modelos de iPhone, Mac, iPad y Apple Watch, y ofrecerá contratos con diferentes plazos según el dispositivo elegido. Al concluir el periodo de arrendamiento, los usuarios podrán devolver el equipo, cambiarlo por un modelo más reciente o adquirirlo mediante un pago adicional.

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Con esta iniciativa, Apple sustituirá el anterior iPhone Upgrade Program, ampliando el esquema a una mayor cantidad de productos. La empresa busca ofrecer pagos mensuales más accesibles para quienes desean renovar sus dispositivos sin realizar un gasto elevado al momento de la compra.

La estrategia también responde a que los consumidores conservan sus equipos durante más tiempo. El incremento en los precios de la tecnología ha hecho que muchos usuarios retrasen la renovación de sus dispositivos, por lo que el arrendamiento podría convertirse en una alternativa más atractiva.

Por ahora, el programa solo estará disponible en Estados Unidos y no incluye todos los productos del catálogo de Apple. La compañía no ha anunciado una fecha para su llegada a otros mercados, mientras el nuevo modelo de arrendamiento comienza a operar como una opción adicional para acceder a sus dispositivos.

Editor: Diego González

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