Asteroide “peligroso” se acercará a la Tierra este 17 de agosto

Un asteroide potencialmente peligroso de 50 metros de diámetro, nombrado 2025 PM, pasará cerca de la Tierra este 17 de agosto, de acuerdo con el Observatorio Astrofísico Especial de la Academia de Ciencias de Rusia (SAO RAS).

Este cuerpo celeste estará a una distancia aproximada de unos 770 mil kilómetros. Debido a su cercanía, se clasifica como un asteroide peligroso, ya que pasará a menos de 10 diámetros de la órbita lunar.

El Centro de Estudios de Objetos Cercanos a la Tierra (CNEOS) descubrió el asteroide 2025 PM el pasado 1 de agosto, quienes confirmaron que no representa ningún peligro para el planeta.

El objeto se trata probablemente de un bloque rocoso sin volátiles y pertenece al grupo Apolo, que tiene órbitas que cruzan la Tierra cada dos años.

El máximo acercamiento ocurrirá a las 12:03 hora de Moscú, el cual es muy improbable que sea atrapado por la gravedad terrestre, a menos que ocurra una colisión inesperada con otro cuerpo.

