UE multa a Google con mil mdd por prácticas anticompetitivas

La Unión Europea impuso una multa de aproximadamente mil millones de dólares a Google después de determinar que la compañía incurrió en prácticas que limitan la competencia en el mercado digital.

La decisión forma parte de la estrategia del bloque para reforzar el cumplimiento de la Ley de Mercados Digitales y garantizar condiciones más equitativas para otras empresas.

Las autoridades europeas señalaron que el gigante tecnológico favoreció algunos de sus propios servicios dentro del buscador y mantuvo restricciones en Google Play, acciones que, según la Comisión Europea, afectaron la libre competencia. Además de la sanción económica, la empresa deberá realizar cambios para adecuarse a las normas vigentes.

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Google rechazó las conclusiones de Bruselas y advirtió que las nuevas exigencias regulatorias podrían modificar funciones que actualmente utilizan millones de personas. La compañía sostiene que las medidas impuestas afectarían la experiencia de los usuarios y el funcionamiento de diversos servicios digitales en Europa.

La resolución también abre un nuevo capítulo en las relaciones comerciales entre la Unión Europea y Estados Unidos. Analistas consideran que este tipo de sanciones incrementa las diferencias entre ambas economías, especialmente en un momento en que las políticas sobre comercio y tecnología ocupan un lugar central en la agenda internacional.

La intención de las autoridades europeas es evitar que las empresas con una posición dominante limiten las oportunidades de sus competidores o de los consumidores.

Editor: Arturo Medina

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