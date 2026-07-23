UDLAP y Cinvestav firman convenio para impulsar investigación científica

La Universidad de las Américas Puebla (UDLAP) y el Centro de Investigación y de Estudios Avanzados (CINVESTAV), formalizaron un convenio de colaboración el cual tiene como objetivo fortalecer el desarrollo de proyectos de investigación científica y tecnológica, promover el intercambio de tecnología en áreas de interés mutuo, y contribuir a la formación de capital humano altamente especializado.

Durante la ceremonia de la firma de este convenio, el Dr. José Daniel Lozada Ramírez, vicerrector Académico de la UDLAP, destacó la importancia de sumar esfuerzos para impulsar la ciencia, la tecnología y la innovación, a través de la ejecución de actividades que contribuyan en la formación de profesionales de alto nivel. “El convenio nos llena de satisfacción porque significa para nosotros continuar con nuestro compromiso de formar científicos de más alto nivel, capaces de satisfacer las necesidades que se vislumbran en el mundo”, expresó el Dr. Lozada Ramírez.

Por su parte, el Dr. Alberto Sánchez Hernández, director general del CINVESTAV, subrayó que este tipo de acuerdos son muy importantes para la institución que representa, porque le permite desarrollar iniciativas de investigación, innovación y generación de soluciones que respondan a los retos científicos y tecnológicos del país. “Desde luego que necesitamos establecer este tipo de relaciones con la Universidad de las Américas Puebla, porque requerimos de estudiantes de altísimos niveles para nutrirnos”, señaló el Dr. Sánchez Hernández.

Del convenio, la Mtra. Paola Soto Torres, directora de Prácticas en la Profesión de la UDLAP, explicó que establece las bases para promover actividades de cooperación en áreas de interés común, entre ellas el desarrollo de proyectos de investigación. Asimismo, estimula la movilidad académica de estudiantes para realizar prácticas en la profesión y/o servicio social: “Lo importante de este convenio es que estamos abriendo la puerta a actividades para todos los estudiantes, para nuestros docentes y para el área de investigación, porque el CINVESTAV es un centro de investigación avanzado que es referente en nuestro país, ahí se han formado los mejores recursos humanos en términos de investigación e innovación desde hace 65 años; entonces nos estamos uniendo para poder potenciar todas nuestras capacidades”.

Finalmente, los representantes de ambas instituciones coincidieron que esta alianza representa una oportunidad para ampliar las capacidades científicas de la UDLAP y del CINVESTAV, a fin de promover el trabajo interdisciplinario y la colaboración en proyectos con impacto nacional. Por lo anterior, la Universidad de las Américas Puebla reafirma su compromiso con la excelencia académica y la investigación de vanguardia, fortaleciendo los vínculos con instituciones líderes en ciencia y tecnología para ofrecer mayores oportunidades de desarrollo a su comunidad universitaria y contribuir al avance del conocimiento.

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