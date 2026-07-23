Estiman que tortugas marinas depositen dos millones de huevos en Oaxaca

La Procuraduría Federal de Protección al Ambiente (Profepa) mantiene un operativo de vigilancia permanente en los santuarios Playa Escobilla y Playa Morro Ayuta, Oaxaca, donde el arribo de más de 21 mil tortugas marina golfina (Lepidochelys olivacea) en las primeras dos arribadas de la temporada 2026-2027 podría derivar en la deposición de más de 2.1 millones de huevos.

En el Santuario Playa Escobilla, municipio de Santa María Tonameca, la segunda arribada registrada del 4 al 9 de julio sumó 17 mil 206 hembras, con una oviposición estimada de 1 millón 720 mil 600 huevos.

En el Santuario Playa Morro Ayuta, municipio de San Pedro Huamelula, la primera arribada del 7 al 10 de julio contabilizó 3 mil 915 tortugas, que podrían depositar aproximadamente 391 mil 500 huevos.

La protección de estas arribadas masivas busca garantizar el éxito reproductivo de la especie, prevenir la extracción ilegal de huevos y evitar la alteración de las hembras durante la anidación, reduciendo los factores de riesgo que puedan afectar el desarrollo de los nidos.

🐢🌊En Oaxaca, personal de la Profepa, @SEMAR_mx y @CONANP_mx mantienen vigilancia permanente en Playa Escobilla y Playa Morro Ayuta, ante el desarrollo de la temporada de arribadas de tortuga marina 2026-2027.



En ambos sitios, se ha registrado la llegada de más de 21 mil… pic.twitter.com/EIgSlfvzVa — PROFEPA (@PROFEPA_Mx) July 22, 2026

Los recorridos de inspección y vigilancia se realizan de manera coordinada con elementos de la Secretaría de Marina, brigadas del Programa para la Protección y Restauración de Ecosistemas y Especies Prioritarias (Prorest) de la Comisión Nacional de Áreas Naturales Protegidas (Conanp) y personal de la Conanp, cubriendo diez kilómetros de litoral en Playa Escobilla y ocho kilómetros en Playa Morro Ayuta.

La tortuga golfina es una especie sujeta a protección especial en la Norma Oficial Mexicana NOM-059-SEMARNAT-2010 y protegida por la Ley General de Vida Silvestre.

La Profepa continuará dando atención a la temporada de arribadas 2026-2027 mediante el operativo permanente de protección a esta especie, con el objetivo de asegurar la supervivencia de las crías y la conservación de la especie, que enfrenta amenazas como la extracción ilegal de huevos y la alteración de los sitios de anidación.

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