José Luis Figueroa no descarta integrarse a bancada de Morena

El diputado local del Partido del Trabajo (PT), José Luis Figueroa Cortés, no descartó integrarse al grupo parlamentario de Morena para asumir la presidencia de la Junta de Gobierno y Coordinación Política (Jugocopo) en el Congreso del Estado.

Ante las versiones periodísticas que lo perfilan como eventual relevo de Pável Gaspar Ramírez el legislador petista aclaró que hasta el momento “nadie le ha dicho nada” al respecto, pero estaría en disposición de asumir la responsabilidad.

En entrevista este jueves, sostuvo que por el momento no tiene proyectado dejar las filas del PT, aunque sí podría colaborar si se requiere en la dinámica legislativa.

Y es que, de acuerdo con trascendidos, el presidente de la Jugocopo y coordinador de la bancada de Morena, Pável Gaspar, pediría licencia para separarse de su cargo en los siguientes meses.

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#Puebla 🗣️ El diputado local del PT, José Luis Figueroa, no descartó sumarse a la bancada de Morena para asumir la presidencia de la Junta de Gobierno y Coordinación Política del @CongresoPue.



De acuerdo con versiones periodísticas, el legislador asumiría el lugar del actual… pic.twitter.com/VaxVpprzEh — Oro Noticias Puebla (@OroNoticiasPue) July 23, 2026

“Nadie me ha dicho nada. Si es necesario coordinar, con todo gusto, pero nadie me ha dicho nada”, puntualizó el diputado.

Lo anterior, para competir como posible candidato de la coalición oficialista Morena-PT-PVEM para la diputación federal por el Distrito 14, con cabecera en Izúcar de Matamoros.

Respecto a sus proyecciones políticas de cara al proceso electoral de 2027 y la posibilidad de buscar una reelección o candidatura federal, José Luis Figueroa evitó revelar sus aspiraciones.

En ese sentido, afirmó que su única aspiración es “seguir ayudando a la gente” desde la trinchera donde pueda contribuir.

Editor: Renato León

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