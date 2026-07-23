Comisión avala exhorto para declaratorias de patrimonio cultural en municipios

La Comisión de Cultura del Congreso del Estado, que preside la diputada Azucena Rosas Tapia, avaló el proyecto de acuerdo para exhortar a la Secretaría de Arte y Cultura del Estado a que, previo los requisitos de ley, solicite al Gobernador del Estado la expedición de la Declaratoria de Patrimonio Cultural de la elaboración de los tamales de puñete de la región de Ahuacatlán, Puebla.

Cabe señalar que el proyecto de acuerdo fue elaborado a partir de la propuesta legislativa de la diputada Kathya Sánchez Rodríguez.

Asimismo, el órgano colegiado aprobó el proyecto de acuerdo para exhortar a la Secretaría de Arte y Cultura del Estado a que, previo los requisitos de ley, retome y fortalezca las acciones necesarias para solicitar al Gobernador del Estado la expedición de la Declaratoria de Patrimonio Cultural, a fin de reconocer como Patrimonio Cultural Intangible al Festival de la Luz y la Vida de Chignahuapan, Puebla.

Este proyecto de acuerdo también fue elaborado con base en el punto de acuerdo presentado por la diputada Kathya Sánchez Rodríguez.

Finalmente, se avaló el proyecto de acuerdo para exhortar a la Secretaría de Arte y Cultura del Estado a que, previo los requisitos de ley, solicite al Gobernador del Estado la expedición de la Declaratoria de Patrimonio Cultural de la “Danza de los Negritos”, originaria del municipio de Zoquitlán, Puebla.

El proyecto de acuerdo fue elaborado a partir de la propuesta legislativa del diputado Rosalío Zanatta Vidaurri, quien señaló que esta medida contribuye al fortalecimiento de los vínculos comunitarios, visibiliza la presencia histórica afrodescendiente en la región y fomenta programas educativos y culturales para su salvaguarda y transmisión a las futuras generaciones.

Por su parte, la diputada Azucena Rosas Tapia consideró que la preservación de estas expresiones culturales fortalece la cohesión comunitaria y contribuye al desarrollo de las comunidades.

En asuntos generales, la diputada Cinthya Gabriela Chumacero Rodríguez destacó que los acuerdos honran la riqueza cultural, histórica y comunitaria de la región.

A la sesión del órgano colegiado asistieron las diputadas Azucena Rosas Tapia, Susana del Carmen Riestra Piña, Cinthya Gabriela Chumacero Rodríguez y Esther Martínez Romano, así como los diputados Rosalío Zanatta Vidaurri y Julio Miguel Huerta Gómez.

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