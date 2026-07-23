Sujetos armados balean anexo en San Baltazar Campeche

Un grupo de personas armadas ejecutó un ataque contra un centro de desintoxicación ubicado en la ciudad de Puebla, provocando una movilización policiaca de relevancia en el área donde no hubo personas detenidas.

La agresión ocurrió la mañana de este jueves, cuando hombres armados irrumpieron en la zona de San Baltazar Campeche, donde se posicionaron en la calle 20 de Noviembre para disparar contra un inmueble.

Vecinos del área llamaron a emergencias y notificaron lo ocurrido, por lo que elementos de seguridad pública municipal y estatal llegaron hasta la zona donde confirmaron que en el “Anexo Guerreros” se encontraban impactos de bala incrustados en la fachada.

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Un total de ocho casquillos percutidos fueron encontrados en la zona, por lo que quedaron asegurados y se inició una investigación para determinar el motivo de la agresión y la identidad de los responsables.

Mientras tanto, a través de la investigación en el inmueble se descartó la presencia de personas heridas, por lo que también se entrevistó a personal de la clínica de rehabilitación para saber su versión de los hechos.

#Puebla 🚨 Durante esta madrugada, se registró un ataque armado a un centro de rehabilitación “Anexo Guerreros” en el que se accionaron de 7 a 8 disparos, habiendo impactado 2 en la puerta del lugar.



La Fiscalía General del Estado realizó las diligencias correspondientes. pic.twitter.com/npXxs9i6L4 — Oro Noticias Puebla (@OroNoticiasPue) July 23, 2026

Editor: César A. García

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