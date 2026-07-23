ONU se enfrenta a presidente de Nicaragua por rechazar elecciones libres

Tras las recientes declaraciones del presidente de Nicaragua, Daniel Ortega, en las que afirmó estar en contra de las elecciones libres, el Alto Comisionado de la ONU para los Derechos Humanos, Volker Türk, criticó su postura e hizo un llamado a las autoridades nicaragüenses a reabrir el espacio cívico y restablecer el Estado de derecho.

“Todas las personas de cualquier tendencia política deben poder votar y postularse a cargos públicos“, señaló el jefe de derechos humanos de Naciones Unidas, lamentando que la expresión independiente de ideas y opiniones sea reprimida en Nicaragua “de forma sistemática”.

El presidente nicaragüense dejó claro que impedirá cualquier proceso electoral que ponga en riesgo el control del oficialismo, descartando de forma categórica la alternancia democrática.

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#Nicaragua



“I call on the authorities to reopen civic space, and restore the rule of law. People of all political viewpoints must be allowed to vote and run for office, in line with the State's international human rights obligations.”

– @volker_turk pic.twitter.com/3HtArojnGY — United Nations Geneva (@UNGeneva) July 22, 2026

“Aquí no volverá a haber elecciones para que por allí intenten ellos atrapar el Gobierno, atrapar el poder”, indicó en un discurso durante la conmemoración del 47 aniversario de la revolución sandinista.

Türk también criticó la revocación sin fundamento de las credenciales de los abogados, ya que ni siquiera se dio alguna explicación sobre el motivo de esta medida. El comisionado declaró que estas acciones “acentúan las restricciones a las libertades fundamentales”.

Editor. Juan David Moreno Saldaña

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