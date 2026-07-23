Venezuela supera las 5 mil muertes tras doble terremoto

El número de fallecidos por el doble terremoto registrado el pasado 24 de junio en Venezuela continúa en aumento y ya supera las 5 mil víctimas, de acuerdo con la más reciente actualización de las autoridades.

El balance oficial reporta 5 mil 069 muertos, mientras que la cifra de heridos se mantiene en 16 mil 740, reflejando la magnitud de una de las peores tragedias naturales en la historia reciente del país.

Las autoridades también informaron que 17 mil 907 personas permanecen sin vivienda, mientras que 128 mil 324 familias han recibido algún tipo de atención tras la emergencia.

Asimismo, 21 mil 235 personas continúan alojadas en 107 campamentos temporales, donde reciben asistencia humanitaria mientras avanzan las labores de recuperación.

El reporte oficial señala que desde el desastre se han registrado mil 331 réplicas, siendo una de las más significativas la ocurrida el 10 de julio en las cercanías de Naiguatá, en el estado La Guaira, la zona más afectada por los sismos.

Ante la magnitud de los daños, el Gobierno venezolano puso en marcha un censo biométrico para determinar las necesidades de vivienda, con una estimación inicial de 25 mil nuevas casas.

Además, el Parlamento aprobó una reforma legal destinada a agilizar la construcción de viviendas y facilitar la participación del sector privado en las tareas de reconstrucción del país.

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Editor: Edgar Espinoza

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