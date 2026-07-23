Puebla entrega placas MICHELIN 2026 a restaurantes distinguidos

Con el objetivo de reconocer la excelencia, creatividad y esfuerzo de quienes integran la industria restaurantera, el Gobierno del Estado, encabezado por el gobernador Alejandro Armenta Mier, en coordinación con la visión de transformación impulsada por la presidenta de México, Claudia Sheinbaum Pardo, a través de la Secretaría de Desarrollo Turístico, entregó las placas MICHELIN 2026 a restaurantes distinguidos.

La secretaria de Desarrollo Turístico, Carla López-Malo Villalón, acompañada por el presidente nacional de la Cámara Nacional de la Industria de Restaurantes y Alimentos Condimentados (CANIRAC), Ignacio Alarcón Rodríguez Pacheco, y el presidente de CANIRAC Puebla, Juan José Sánchez Martínez, encabezó la jornada de reconocimiento a los establecimientos distinguidos.

La entrega inició en El Güero Marinero y continuó en El Augurio, Mural de los Poblanos, Jacinto y Yo, Moyuelo, Casa Bacuuza y Casa Reyna, donde las y los representantes de los restaurantes recibieron las placas MICHELIN 2026.

Posteriormente, la comitiva visitó Semitas Beto, donde su propietaria, María de la Luz Pérez, agradeció la incorporación de la entidad a la Guía MICHELIN y reafirmó su compromiso de mantener la calidad, el sabor tradicional y la atención que distinguen a las cemitas poblanas. La jornada continuó en Salón Mezcalli, Cultivo, La Noria, Valiente, en San Pedro Cholula, donde el chef Eduardo Luna destacó que este reconocimiento fortalece la gastronomía y el turismo del estado; y concluyó en Vica, en Atlixco.

Durante su intervención, el presidente nacional de CANIRAC, Ignacio Alarcón Rodríguez Pacheco, destacó que el sector restaurantero mexicano reúne más de 550 mil unidades de negocio y aporta el 3.9 por ciento del Producto Interno Bruto (PIB) nacional. Añadió que la incorporación de Puebla a la Guía MICHELIN representa una oportunidad para atraer más visitantes, consolidar el turismo gastronómico y convertir a las y los restauranteros en embajadores de la cocina poblana.

La Secretaría de Desarrollo Turístico reconoció el trabajo de propietarias y propietarios de restaurantes, chefs, cocineras y cocineros, personal de cocina, de servicio, equipos administrativos y operativos, cuya labor hace posible ofrecer experiencias de calidad. Asimismo, agradeció el acompañamiento de autoridades, representantes del sector empresarial y organismos gastronómicos que participaron en esta jornada.

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