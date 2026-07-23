“Canelo” Álvarez confirma pelea ante Christian Mbilli en octubre

El boxeador mexicano Saúl “Canelo” Álvarez anunció que volverá al ring el próximo 31 de octubre de 2026, cuando enfrente al invicto Christian Mbilli en un combate por el título supermediano del Consejo Mundial de Boxeo (CMB). La pelea se celebrará en Riad, Arabia Saudita, luego de que fuera reprogramada por motivos familiares que retrasaron la preparación del campeón mexicano.

Explicó que la decisión de cambiar la fecha respondió a asuntos personales que le impidieron iniciar su campamento de entrenamiento como estaba previsto. El pugilista aseguró que ahora está listo para concentrarse plenamente en el combate, considerado uno de los más importantes del calendario de boxeo para este año.

Te puede interesar: Detienen a joven por muerte de Dafne “N” en Academia Doenitz

Por su parte, Christian Mbilli llegará a la contienda con un récord invicto y buscará consolidarse como una de las principales figuras de la división. El enfrentamiento pondrá frente a frente la experiencia del mexicano con el poder y la juventud del boxeador francés, en una pelea que genera gran expectativa entre los aficionados.

Con este anuncio, “Canelo” Álvarez suma un nuevo capítulo a su carrera y buscará recuperar protagonismo en la categoría de los supermedianos. La función en Arabia Saudita será uno de los eventos estelares del cierre de temporada y podrá seguirse a través de DAZN en modalidad de pago por evento.

Editor: Edgar Espinoza

Te recomendamos: