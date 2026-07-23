Pepe Chedraui acerca servicios a vecinos de San Baltazar Tetela

Como parte del compromiso del Gobierno de la Ciudad de atender las necesidades de la población, el presidente municipal, Pepe Chedraui, realizó una jornada de la iniciativa “Día del Pueblo, La Capital te Escucha” en la Junta Auxiliar de San Baltazar Tetela.

A través de mesas de trabajo con las y los titulares de las dependencias municipales, el edil escuchó personalmente a vecinas y vecinos para dar respuesta a sus inquietudes y peticiones. Las solicitudes son recibidas y canalizadas a las áreas correspondientes del Gobierno de la Ciudad con el fin de dar seguimiento oportuno y soluciones efectivas a la comunidad.

Esta iniciativa reafirma el compromiso del Gobierno de la Ciudad por construir una capital más ordenada, justa y cercana para todas y todos.

Se contó con la presencia de titulares y representantes de la Secretaría General de Gobierno, Sindicatura, Secretaría de Seguridad Ciudadana, Secretaría de Movilidad e Infraestructura; de Servicios Públicos; del Sistema Municipal DIF; de las secretarías de Bienestar y Participación Ciudadana, Gestión y Desarrollo Urbano, Medio Ambiente, Economía y Turismo; del Organismo Operador del Servicio de Limpia, así como de la Secretaría de las Mujeres, Secretaría Ejecutiva, Consejería Jurídica, Instituto Municipal del Deporte y del Instituto Municipal de la Juventud.

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