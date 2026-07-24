Puebla capital moderniza luminarias LED en la colonia Reforma

Como parte de la estrategia Puebla Brilla, el Gobierno de la Ciudad que encabeza el presidente municipal, Pepe Chedraui, inauguró la modernización de 104 luminarias con LED en la colonia Reforma, logrando que el 100 por ciento de su parque lumínico esté cubierto con esta tecnología, acción que fortalece la infraestructura urbana y beneficia de manera directa a más de mil 500 habitantes, quienes ahora cuentan con calles mejor iluminadas para transitar.

La colonia Reforma cuenta con 130 puntos de luz, de los cuales 26 ya eran LED y 104 correspondían a luminarias de tecnología AMC, las mismas que fueron sustituidas para alcanzar la cobertura total con tecnología de última generación. Además, la Secretaría de Servicios Públicos realizó mantenimientos correctivos al sistema de alumbrado e instaló nuevos puntos de luz.

El secretario de Servicios Públicos, Clemente Gómez Medina, destacó que esta estrategia refleja el compromiso del Gobierno de la Ciudad por acercar servicios públicos modernos, eficientes y sustentables a todas las colonias del municipio. Asimismo, señaló que estas acciones permiten mejorar la seguridad, optimizar el consumo de energía.

De manera complementaria, la dependencia llevó a cabo una intervención integral en las áreas verdes de la colonia Reforma: poda de pasto, chapeo, cajeteo, desorillado y barrido en 9 mil 695 metros cuadrados, además de la poda de 16 arbustos y 65 setos, así como el retiro de 27 metros cúbicos de basura y desecho vegetal.

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