Invitan a intercambio de estampas mundialistas en Puebla

Con el objetivo de fomentar la convivencia entre las juventudes y promover espacios de recreación en torno a una de las mayores pasiones del mundo, el Instituto de la Juventud del Municipio de Puebla, encabezado por su titular Carolina Cabrera Victoria, invita al Intercambio de Estampas Mundialistas, un evento gratuito que reunirá a coleccionistas, aficionados y amantes del fútbol en el corazón de la ciudad.

La cita será este domingo 7 de junio, de 11:30 a 14:30 horas, en el Zócalo de la Ciudad de Puebla, donde las y los asistentes podrán intercambiar estampas, completar sus álbumes y compartir la emoción de la máxima justa futbolística internacional.

Además, podrán disfrutar de diversas actividades recreativas, dinámicas y trivias relacionadas con el fútbol, poniendo a prueba sus conocimientos sobre selecciones, jugadores, momentos históricos y curiosidades del deporte más popular del planeta.

Uno de los momentos más esperados de la jornada será la gran rifa de artículos oficiales, en la que las y los asistentes tendrán la oportunidad de ganar playeras, balones y cajas de estampas oficiales, premios que harán aún más emocionante esta experiencia para quienes viven la pasión futbolera dentro y fuera de la cancha.

Con este tipo de actividades, el Gobierno de la Ciudad, encabezado por el presidente municipal Pepe Chedraui, a través del Instituto de la Juventud del Municipio de Puebla, continúa impulsando espacios de encuentro, participación y sana convivencia para las juventudes, fortaleciendo el tejido social mediante actividades recreativas y culturales.

Las personas interesadas podrán acudir directamente al evento con sus álbumes y estampas repetidas para formar parte de esta gran celebración donde el fútbol se vive, se comparte y se disfruta en comunidad.

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