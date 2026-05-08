Pepe Chedraui celebra a policías por el Día de las Madres

El Gobierno de la Ciudad, que encabeza el presidente municipal, Pepe Chedraui, a través de la Secretaría de Seguridad Ciudadana (SSC), festejó a las mujeres que forman parte del personal operativo y administrativo de esta corporación, en el marco del Día de la Madre.

El alcalde Pepe Chedraui, junto con el titular de la SSC, Félix Pallares Miranda, dio la bienvenida a las mujeres y las acompañó a un desayuno en las instalaciones de la Academia de Formación y Profesionalización Policial del Municipio de Puebla.

Las mamás policías recibieron un presente por parte de la Secretaría, como reconocimiento a su entrega y esfuerzo que realizan durante sus funciones diarias, y disfrutaron de música en vivo por parte de un grupo versátil que amenizó el evento.

En su mensaje, el edil destacó la labor de las mujeres que integran la corporación, al ser fundamentales para salvaguardar a las familias poblanas y contribuir a la paz y seguridad en la capital.

Por su parte, el titular de la Secretaría de Seguridad Ciudadana (SSC), Félix Pallares Miranda, reconoció el trabajo de las mujeres que integran la corporación, así como el esfuerzo que realizan tanto en el ámbito laboral como personal, en las áreas operativas y administrativas que permiten el funcionamiento de la dependencia. Asimismo, destacó su labor como madres.

A su vez, Franco Rodríguez, secretario general de Gobierno, agradeció la sensibilidad y compromiso que las mujeres aportan a la institución, al señalar que su labor es fundamental para la proximidad con la ciudadanía y el trabajo que realizan a todas horas por la seguridad de la ciudad. Destacó que su esfuerzo debe ser reconocido y valorado todos los días, al ser elementos clave para el bienestar de la capital.

Durante este acto, se brindó un espacio de convivencia y reconocimiento, en el que las festejadas expresaron su agradecimiento y destacaron el gesto por parte de la corporación.