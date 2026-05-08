Delfina Pozos pide investigar presunta promoción anticipada

La diputada Delfina Pozos Vergara presentó un punto de acuerdo para exhortar a la titular de la Secretaría de Bienestar del Estado a presentar una denuncia ante la Fiscalía Especializada en Investigación de Delitos Electorales de la Fiscalía General del Estado de Puebla, respecto a presuntos actos de promoción anticipada ocurridos durante el desfile cívico-militar del pasado 5 de mayo.

Como parte del exhorto, la legisladora solicita a la Fiscalía Especializada en Investigación de Delitos Electorales realizar una investigación exhaustiva, objetiva e imparcial para esclarecer quiénes organizaron, financiaron y ejecutaron dichas acciones, así como determinar si existió uso de recursos públicos materiales, humanos, logísticos o financieros.

Asimismo, plantea que, una vez realizadas las investigaciones correspondientes, se informe públicamente sobre los resultados y determinaciones legales que procedan, a fin de garantizar certeza, transparencia y confianza ciudadana en las instituciones.

“No estamos condenando anticipadamente a nadie”, mencionó la diputada tras indicar que es necesaria la denuncia formal para investigar y esclarecer los hechos, así como determinar responsabilidades.

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